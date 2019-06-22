На Волге загорелся теплоход, следовавший из Москвы

, 23:39 121

На борту судна находились около 200 человек.

Фото: maik_zh @commons.wikimedia.org

Пожар на борту теплохода «Василий Чапаев» произошел в субботу, 22 июня. По информации «Интерфакс», корабль, плывший по реке Волге из Москвы загорелся, когда на борту находились около 200 человек. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Отмечается, что возгорание произошло в машинном отделении теплохода на площади около одного квадратного метра, когда судно проплывало недалеко от Казани. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что водитель гидроцикла наехал на ребенка в районе лодочной станции в Подмосковье.

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