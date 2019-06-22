На Волге загорелся теплоход, следовавший из Москвы

Пожар на борту теплохода «Василий Чапаев» произошел в субботу, 22 июня. По информации «Интерфакс», корабль, плывший по реке Волге из Москвы загорелся, когда на борту находились около 200 человек. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Отмечается, что возгорание произошло в машинном отделении теплохода на площади около одного квадратного метра, когда судно проплывало недалеко от Казани. Обстоятельства происшествия выясняются.

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