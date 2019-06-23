23 июня в России отмечается День Балалайки

23 июня в России и еще во многих странах мира отмечается День Балалайки или Международный день музыкантов-народников. Праздник поклонников фольклорной музыки был учрежден в 2008 году по инициативе российского балалаечника-виртуоза Дмитрия Белинского. День для празднования выбран по первому упоминанию балалайки в историческом документе — «Память из стрелецкого приказа в малороссийский приказ» датируется 23 июня 1668 года. Балалайка — известный во всем мире трехструнный щипковый русский народный инструмент с деревянным корпусом. Уже само его название передает звуки, которые он издает.

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Однозначного мнения о происхождении и времени появления балалайки нет. Есть версия, что она произошла от домбры и получила распространение на Руси в XVII веке. На ней играли скоморохи, а также пастухи, у которых было время музицировать. За несколько веков инструмент не только получил распространение по всей стране, но и стал музыкальным символом России.

Первоначально балалайка была круглой формы и современный облик получила благодаря создателю первого в России оркестра народных инструментов Василию Андрееву, который занимался ее усовершенствованием инструмента в конце XIX века и превратил в концертный инструмент.

Шествие балалайки по Руси не всегда было триумфальным — одно время музыкальный инструмент подвергался жестоким гонениям и уничтожению. Чрезвычайно набожный царь Алексей Михайлович причислил к разврату любые развлечения и забавы на ярмарках и считал, что музыка доставляет грешное удовольствие, а потому запретил сказки, загадки, игрища и игру на музыкальных инструментах. Скоморохи и гусляры подвергались преследованию и наказанию, а балалайки, гудки, волынки и гусли показательно сжигались. После смерти царя жестокие гонения прекратились, но до середины XIX века любимый в народе инструмент по-прежнему был не в чести у властей.

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