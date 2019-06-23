В украинской компании рассказали о критическом дефиците газа

Представитель компании «Укртрансгаз» рассказал о критической нехватке газа в хранилищах. Запасы голубого топлива у украинской газотранспортной системы (ГТС) составляют 152 миллиона кубических метров, при том, что месячная потребность в газе — 240 миллионов.

Более того, для того, чтобы обеспечить работу оборудования, собственных нужд, а также для балансировки системы компании летом потребуется приблизительно 720 миллионов кубических метров, сообщает URA.RU.

В компании «Укртрансгазе» рассказали, что не удалось провести 12 тендеров на закупку 880 миллионов кубических метров топлива из-за отсутствия предложений. Это стало следствием крупного долга корпорации перед предыдущими поставщиками. Долг превышает 4 миллиарда гривен — порядка 9,8 миллиарда рублей.

Из-за сложившейся ситуации «Укртрансгаз» объявил о риске возникновения «ЧС государственного масштаба» и направил предупреждение в различные государственные органы Украины.

В пятницу, 21 июня, бывший руководитель украинского Министерства транспорта и связи Евгений Червоненко заявил, что Незалежная в 2019 году может потерять ГТС и, если это случится, страну ждет «югославский сценарий».