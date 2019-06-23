Путин поздравил россиян и зарубежных гостей с Сабантуем — праздником плуга

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Народные гуляния связаны с окончанием весенних полевых работ.

Фото: ТАСС / Алексей Дружинин

Президент России Владимир Путин поздравил россиян и зарубежных гостей с празднованием Сабантуя на официальном сайте Кремля.

«Этот древний, пришедший из глубины веков праздник символизирует уважение к созидательному труду землепашцев, является важной, неотъемлемой частью нашего культурного кода, богатейшего исторического, духовного наследия», — подчеркнул Путин.

Также глава государства отметил, что в центре торжеств — Татарстане царит атмосфера радости, гостеприимства и каждый на празднике сможет найти себе занятие по душе и отведать национальные блюда.

Сабантуй — это ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир. В языческие времена целью было задобрить духов, чтобы осенью ожидать хорошего урожая.

Сабантуй не имеет единой даты празднования. В разных уголках России и мира его отмечают в разное время после завершения мусульманского поста Рамадан. Проходят народные гулянья, концерты, спортивные состязания и конкурсы. 23 июня 2019 года Сабантуй празднуют в столице республики Татарстан — Казани.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Всероссийский выпускной бал прошел в Кремле.

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