Бывшая девушка Егора Крида возмутила подписчиков, выложив фото «без косметики»

, 12:35 Фото 36

Фолловеры не поверили, что Дарья Клюкина не использовала косметику.

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Фото, видео: Instagram @klyukina_d

Участница пятого и шестого сезонов реалити-шоу «Холостяк» Дарья Клюкина опубликовала в Instagram фото, где она запечатлена без косметики, как она выразилась.

«Привет, я Даша и мне 15. Может и не краситься больше?» — написала Клюкина.

На снимке девушка выглядит очень естественно, будто встала с утра и просто сфотографировалась.

Instagram @klyukina_d

Однако подписчики уличили Дарью в обмане. Ведь девушки отлично знают, что трудиться над макияжем, который будет выглядеть в итоге максимально естественно, намного дольше и кропотливее.

Недовольные фолловеры оставили негативные комментарии на странице Дарьи:

«Без косметики? А как же тональный крем, брови, губная помада…»;

«Брови, тон, хайлайтер… И это не накрашена»;

«Единственное, что глаза не накрашены, и все», — раскритиковали девушку юзеры.

Однако некоторые фанаты стали защищать Клюкину и написали ей множество комплиментов:

«А мне нравится, красиво, пусть даже тон есть, у нас такая экология, что лучше нанести тон или пудру, чем тебе дорога припудрит»;

«Даша, ты очень красива. Не слушай глупых завистливых людей»;

«Великолепна! Можно и не краситься», — поддержали модель подписчики.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дарья Клюкина гипнотизирует подписчиков в модных очках.

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