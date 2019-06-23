Бывшая девушка Егора Крида возмутила подписчиков, выложив фото «без косметики»

Участница пятого и шестого сезонов реалити-шоу «Холостяк» Дарья Клюкина опубликовала в Instagram фото, где она запечатлена без косметики, как она выразилась.

«Привет, я Даша и мне 15. Может и не краситься больше?» — написала Клюкина.

На снимке девушка выглядит очень естественно, будто встала с утра и просто сфотографировалась.

Instagram @klyukina_d