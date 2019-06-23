Бывшая девушка Егора Крида возмутила подписчиков, выложив фото «без косметики»

Участница пятого и шестого сезонов реалити-шоу «Холостяк» Дарья Клюкина опубликовала в Instagram фото, где она запечатлена без косметики, как она выразилась.
«Привет, я Даша и мне 15. Может и не краситься больше?» — написала Клюкина.
На снимке девушка выглядит очень естественно, будто встала с утра и просто сфотографировалась.
Однако подписчики уличили Дарью в обмане. Ведь девушки отлично знают, что трудиться над макияжем, который будет выглядеть в итоге максимально естественно, намного дольше и кропотливее.
Недовольные фолловеры оставили негативные комментарии на странице Дарьи:
«Без косметики? А как же тональный крем, брови, губная помада…»;
«Брови, тон, хайлайтер… И это не накрашена»;
«Единственное, что глаза не накрашены, и все», — раскритиковали девушку юзеры.
Однако некоторые фанаты стали защищать Клюкину и написали ей множество комплиментов:
«А мне нравится, красиво, пусть даже тон есть, у нас такая экология, что лучше нанести тон или пудру, чем тебе дорога припудрит»;
«Даша, ты очень красива. Не слушай глупых завистливых людей»;
«Великолепна! Можно и не краситься», — поддержали модель подписчики.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дарья Клюкина гипнотизирует подписчиков в модных очках.