Лада Дэнс рассказала, как увела мужчину из семьи

Советская и российская эстрадная певица Лада Волкова, более известная как Лада Дэнс, стала гостьей передачи на федеральном канале, в эфире которой поделилась подробностями личной жизни. Артистка призналась, что всегда пользовалась популярностью среди мужчин, однако старалась никогда не завязывать отношения с теми, кто женат.

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Впрочем, однажды звезде все-таки пришлось поступиться своими принципами. Она влюбилась в молодого человека, который долгое время скрывал от нее свою семью. Узнав, что у избранника есть супруга, Лада была в шоке. По словам певицы, их отношения с возлюбленным развивались настолько нежно и гармонично, что и она и предположить не могла, как ее кавалер мог заботиться о ком-то еще. Не желая мириться с такой ситуацией, теледива поставила ультиматум.

«Я поставила условие, что не буду, пока он женат, разрушать семью. В итоге он развелся», — рассказала исполнительница.

По словам звезды, еще до встречи с ней в семье избранника все было не так гладко. Любовь к певице только подтолкнула его сделать решительный шаг. Однако, чем закончился роман Лады Дэнс с этим мужчиной, она так и не рассказала, да и имя его тоже не назвала.

За свою жизнь артистка была замужем дважды: за продюсером Леонидом Величковским, а затем — за бизнесменом Павлом Свирским. Сейчас она не стремится к новым серьезным отношениям, однако не исключает, что новые чувства смогут заставить ее пойти в ЗАГС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лада Дэнс соблазнила поклонников в свой 52-й день рождения.