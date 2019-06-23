Лада Дэнс рассказала, как увела мужчину из семьи

, 10:32 Фото 483

Певица призналась, что долгое время не знала о семейном положении своего возлюбленного.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @lada_dance_official

Советская и российская эстрадная певица Лада Волкова, более известная как Лада Дэнс, стала гостьей передачи на федеральном канале, в эфире которой поделилась подробностями личной жизни. Артистка призналась, что всегда пользовалась популярностью среди мужчин, однако старалась никогда не завязывать отношения с теми, кто женат.

Гороскоп на 23 июня: порхайте словно бабочки, Стрельцы!

Впрочем, однажды звезде все-таки пришлось поступиться своими принципами. Она влюбилась в молодого человека, который долгое время скрывал от нее свою семью. Узнав, что у избранника есть супруга, Лада была в шоке. По словам певицы, их отношения с возлюбленным развивались настолько нежно и гармонично, что и она и предположить не могла, как ее кавалер мог заботиться о ком-то еще. Не желая мириться с такой ситуацией, теледива поставила ультиматум.

«Я поставила условие, что не буду, пока он женат, разрушать семью. В итоге он развелся», — рассказала исполнительница.

По словам звезды, еще до встречи с ней в семье избранника все было не так гладко. Любовь к певице только подтолкнула его сделать решительный шаг. Однако, чем закончился роман Лады Дэнс с этим мужчиной, она так и не рассказала, да и имя его тоже не назвала.

За свою жизнь артистка была замужем дважды: за продюсером Леонидом Величковским, а затем — за бизнесменом Павлом Свирским. Сейчас она не стремится к новым серьезным отношениям, однако не исключает, что новые чувства смогут заставить ее пойти в ЗАГС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лада Дэнс соблазнила поклонников в свой 52-й день рождения.

Читайте также

+19° Днём +20°
Ночью +11°
63.13
-0.26 71.35
-0.20
Гороскоп на 23 июня: порхайте словно бабочки, Стрельцы!

Последние новости

11:24
Все хорошо в меру: Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь
11:12
«Время не лечит»: Дочь Долиной не может смириться со смертью Началовой
11:00
Наполненные ветром «Алые паруса» готовы к встрече с выпускниками в Петербурге
10:32
Лада Дэнс рассказала, как увела мужчину из семьи
10:19
«Не разрушить в один день»: Валерий Меладзе об отношениях России и Грузии
10:04
Трамп опроверг информацию об отмене удара по Ирану
9:53
«Не готовлю, клянусь»: Королева удивила публику неожиданным признанием
9:41
Легковушка залетела под грузовик: три человека погибли в Свердловской области
9:32
Звезда «Дома-2» Илья Яббаров усыпал Алену Рапунцель розами
9:16
National Interest заявил о риске ядерной войны Индии с Пакистаном
8:56
Президент Голобородько? Как себя показал «слуга народа» Зеленский за месяц у власти
8:38
Американская рэперша Ники Минаж собралась замуж
8:22
Зурабишвили не хочет, чтобы отношения России и Грузии отразились на туризме
8:09
Как отдыхают звездные дети? Киркоровы — в Париж, а сын Рудковской — на лед
7:56
Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалев
7:36
Дочь Валерия Меладзе разводится с мужем
7:02
Видео: Алину Загитову обвинили в краже хореографии
6:39
23 июня в России отмечается День Балалайки
6:17
В украинской компании рассказали о критическом дефиците газа
6:01
«Прямая линия — 2019»: Последняя надежда для одних, руководство к действию для других

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Организаторы раскрыли тайны «Алых парусов» на пресс-конференции

В Доме журналиста на Невском проспекте прошла пресс-конференция, посвященная празднику выпускников петербургских школ «Алые паруса».

5-tv.ru

Пресса о компании

История праздника «Алые паруса»

Праздник выпускников «Алые паруса» состоится в Санкт-Петербурге 23 июня. Впервые «Алые паруса» провели в 1968 году. В 2005-м праздник был возрожден при поддержке акционерного банка «Россия» и Пятого канала.

5-tv.ru

Реклама