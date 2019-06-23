Екатерина Климова впервые прокомментировала слухи о разводе

, 13:41 Фото 186

17 июня стало известно, что звезда решила разорвать отношения с Гелой Месхи.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @klimovagram, ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Слухи о расставании Екатерины Климовой с Гелой Месхи на протяжении последних лет появлялись с завидной регулярностью. Поначалу актеры опровергали любые домыслы об их расставании, однако в понедельник, 17 июня, стало известно, что звезды все-таки подали на развод. Что стало причиной размолвки знаменитостей, неизвестно. Впрочем, в прессе уже появились первые версии на этот счет.

Бывшая девушка Егора Крида возмутила подписчиков, выложив фото «без косметики»

Так, поклонники предположили, что причиной разрыва стала измена Месхи. Якобы он закрутил роман на стороне со своей коллегой, и, узнав об этом, артистка решила расторгнуть брак. В надежде услышать истинную причину расставания, журналисты несколько дней пытались добиться от теледивы комментариев. На вопросы папарацци Климова отвечала довольно лаконично, пишет Teleprogramma.pro. Она не захотела вдаваться в подробности личной жизни, посоветовав представителям СМИ больше следить за ее творчеством.

На вопрос о романе Месхи звезда тоже не дала ясного ответа.

«А я тут причем?» — спросила у журналистов актриса.

Тем временем коллеги знаменитостей надеются на скорое примирение супругов. Так, Гоша Куценко в своем интервью отметил, что все артисты — довольно эмоциональные люди, и, скорее всего, Климова и Месхи просто погорячились. Он добавил, что не стоит придавать такое значение их размолвке. Не исключено, что в ближайшее время отношения звезд наладятся.

«Она не склонна делиться эмоциями, просто сказала: „Да“. Думаю, они еще сойдутся. Иногда не замечаем, как жизнь превращается в сцену», — поделился артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты Климовой уловили в ее поведении признаки депрессии.

Читайте также

+22° Днём +19°
Ночью +11°
63.13
-0.26 71.35
-0.20
Гороскоп на 23 июня: порхайте словно бабочки, Стрельцы!

Последние новости

14:16
В Киеве схлестнулись ЛГБТ-активисты и националисты
14:04
Видео: Рогозин показал строительство космодрома Восточный
13:52
Самолет Ан-2 разбился на Украине
13:41
Екатерина Климова впервые прокомментировала слухи о разводе
13:30
Захарова ответила Зурабишвили, призвавшей российских туристов ехать в Грузию
13:16
Двухлетний малыш выпал из окна восьмого этажа и остался жив
13:02
«Вместо смеха, слезы»: Слепакова раскритиковали за неуместную шутку про врачей
12:51
Семилетняя крымчанка обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца
12:35
Бывшая девушка Егора Крида возмутила подписчиков, выложив фото «без косметики»
12:21
Что нужно делать при укусе клеща — эксперт
12:09
В «Зените» рассказали, когда решится судьба Кокорина
11:56
Русофобия как диагноз: в Литве «демонизируют» Россию и советскую историю
11:41
Путин поздравил россиян и зарубежных гостей с Сабантуем — праздником плуга
11:24
Все хорошо в меру: Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь
11:12
«Время не лечит»: Дочь Долиной не может смириться со смертью Началовой
11:00
Наполненные ветром «Алые паруса» готовы к встрече с выпускниками в Петербурге
10:32
Лада Дэнс рассказала, как увела мужчину из семьи
10:19
«Не разрушить в один день»: Валерий Меладзе об отношениях России и Грузии
10:04
Трамп опроверг информацию об отмене удара по Ирану
9:53
«Не готовлю, клянусь»: Королева удивила публику неожиданным признанием

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Организаторы раскрыли тайны «Алых парусов» на пресс-конференции

В Доме журналиста на Невском проспекте прошла пресс-конференция, посвященная празднику выпускников петербургских школ «Алые паруса».

5-tv.ru

Пресса о компании

История праздника «Алые паруса»

Праздник выпускников «Алые паруса» состоится в Санкт-Петербурге 23 июня. Впервые «Алые паруса» провели в 1968 году. В 2005-м праздник был возрожден при поддержке акционерного банка «Россия» и Пятого канала.

5-tv.ru

Реклама