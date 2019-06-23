Екатерина Климова впервые прокомментировала слухи о разводе

Слухи о расставании Екатерины Климовой с Гелой Месхи на протяжении последних лет появлялись с завидной регулярностью. Поначалу актеры опровергали любые домыслы об их расставании, однако в понедельник, 17 июня, стало известно, что звезды все-таки подали на развод. Что стало причиной размолвки знаменитостей, неизвестно. Впрочем, в прессе уже появились первые версии на этот счет.

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Так, поклонники предположили, что причиной разрыва стала измена Месхи. Якобы он закрутил роман на стороне со своей коллегой, и, узнав об этом, артистка решила расторгнуть брак. В надежде услышать истинную причину расставания, журналисты несколько дней пытались добиться от теледивы комментариев. На вопросы папарацци Климова отвечала довольно лаконично, пишет Teleprogramma.pro. Она не захотела вдаваться в подробности личной жизни, посоветовав представителям СМИ больше следить за ее творчеством.

На вопрос о романе Месхи звезда тоже не дала ясного ответа.

«А я тут причем?» — спросила у журналистов актриса.

Тем временем коллеги знаменитостей надеются на скорое примирение супругов. Так, Гоша Куценко в своем интервью отметил, что все артисты — довольно эмоциональные люди, и, скорее всего, Климова и Месхи просто погорячились. Он добавил, что не стоит придавать такое значение их размолвке. Не исключено, что в ближайшее время отношения звезд наладятся.

«Она не склонна делиться эмоциями, просто сказала: „Да“. Думаю, они еще сойдутся. Иногда не замечаем, как жизнь превращается в сцену», — поделился артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты Климовой уловили в ее поведении признаки депрессии.