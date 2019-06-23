Слишком много несовместимостей было в браке Собчак и Виторгана

, 21:04 Фото 326

На крах семьи мог повлиять как отличный друг от друга социальный статус экс-супругов, так и разница в возрасте.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

Ксения Собчак и Максим Виторган 8 июня официально, без какой-либо шумихи или раздела имущества, оформили развод. В начале семейной жизни пара выглядела счастливой, однако даже рождение сына Платона не помогло ее сохранить. Однако есть веские причины сомневаться, что брачные узы скандальной телеведущей и актера театра и кино имели шансы на долгое и безоблачное существование, пишет uznayvse.ru.

В первую очередь у супругов были изначально разные статусы в обществе: она — избалованная дочь первого мэра Петербурга и сенатора Совета Федерации Людмилы Нарусовой, он — хоть и любимый зрителями, но не хайповый артист. Постепенно Виторгана стали воспринимать именно как «мужа Собчак», что не может понравится ни одной творческой личности.

Светская львица, как известно, жить не может без публичных мероприятий, в то время как Instagram актера полон фото и видео со всевозможных репетиций и съемок.

Разница в возрасте между бывшими супругами — девять лет — также могла негативно повлиять на их союз. Сейчас Максиму уже ближе к 50-ти, тогда как Ксения — еще молодая женщина. Это могло быть не заметно в начале их отношений, но за шесть лет, скорее всего, проявилась ярче.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Собчак отказалась от алиментов Виторгана на их сына Платона.

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