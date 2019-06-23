«А когда были старые?» — в Госдуме оценили слова Климкина о «новой волне давления»

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Глава МИД Украины в интервью национальному каналу пригрозил России давлением, если она не представит до 25 июня доклад в Международный трибунал.

Фото: www.globallookpress.com

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал «угрозы» главы МИД Украины Павла Климкина начать «новую волну давления на Россию» на международных площадках, если Москва до 25 июня не представит в Международный трибунал по морскому праву отчет об «освобождении военнопленных украинских моряков».

«Новая волна давления? Стесняюсь спросить: а когда были старые? Или Климкин имеет в виду череду заявлений западных политиков, которые делались лишь для поддержания русофобских настроений в украинских элитах? За все годы своей работы Климкин зарекомендовал себя как крайне посредственный пророк и непрофессиональный дипломат», — заявил Белик в интервью RT.

Депутат добавил, что метод кнута в переговорах с Россией не имеет особой эффективности. Кроме того уже давно назрела смена стратегии в действиях украинской политики, которая действительно может помочь в освобождении военных, задержанных после нарушения государственной границы России 25 ноября 2018 года в Керченском проливе. Однако, парламентарий полагает, что «их судьба власти Киева мало интересует», они «нужны для выполнения банального политического заказа в угоду заокеанских кураторов».

Ранее 5-tv.ru публиковал заявление Климкина по новой политике Украины на международных площадках.

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