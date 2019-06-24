Мужчина зарезал сестру и соседей-пенсионеров в башкирской деревне

Мужчина, состоящий на учете в психдиспансере, убил родную сестру и двоих соседей-пенсионеров в башкирской деревне Ибрагимово вечером 23 июня, сообщает «Интерфакс».

После расправы над ними, он выбежал на улицу и нанес ранения двоим местным жителям.

Полицейские, прибывшие на место, увидели мужчину, который бродил по улице, вооруженный ножом и лопатой. Его одежда была испачкана кровью. Правоохранители потребовали, чтобы он бросил оружие, однако тот направился в их сторону. Силовики произвели предупредительный выстрел в воздух, однако мужчина не реагировал. Тогда один из полицейских выстрелил агрессору в ногу. Предполагаемый злоумышленник скончался во время оказания медицинской помощи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нижегородец устроил кровавую расправу над женой и ее родителями.