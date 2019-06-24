Звезда «Папиных дочек» в прозрачном платье эротично станцевала в Тунисе

Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова поделилась «горячим» видео из Туниса. Вероятно, публикация лишила сна мужскую часть ее полумиллионной армии подписчиков.
«Колыбельная Туниского настроения 😄 Всем добрых снов или — доброй бессонницы 😉», — кокетливо подписала видео артистка.
Реакция пользователей в комментариях не заставила себя долго ждать:
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«Слишком горячо. Теперь точно не усну»;
«Арзамасова, не смущай подписчиков!»:
«А ракурс и полупрозрачное платье, так и задуманы?»;
«Лиза-Антреприза-Красивая каприза 😉😂😂😂»
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