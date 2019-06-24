Звезда «Папиных дочек» в прозрачном платье эротично станцевала в Тунисе

, 6:18 Видео 666

Российская актриса Елизавета Арзамасова опубликовала «горячее» видео.

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Фото, видео: Instagram @liza_arzamasova

Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова поделилась «горячим» видео из Туниса. Вероятно, публикация лишила сна мужскую часть ее полумиллионной армии подписчиков.

«Колыбельная Туниского настроения 😄 Всем добрых снов или — доброй бессонницы 😉», — кокетливо подписала видео артистка.

Реакция пользователей в комментариях не заставила себя долго ждать:

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«Слишком горячо. Теперь точно не усну»;

«Арзамасова, не смущай подписчиков!»:

«А ракурс и полупрозрачное платье, так и задуманы?»;

«Лиза-Антреприза-Красивая каприза 😉😂😂😂»

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где отдыхают российские звезды летом 2019 года.

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