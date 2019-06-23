Где летом 2019 года отдыхают российские звезды — фото

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В июне, как водится, многие представители российского шоу-бизнеса отправляются в отпуска в другие страны.

Фото: Instagram @annasedokova

Июнь является излюбленным месяцем для отдыха в других странах как для обычных жителей России, так и для знаменитостей. Этот год не стал исключением, и некоторые представители российского шоу-бизнеса уже отправились в отпуска. Как передает Teleprogramma.Pro, вкусы у звезд абсолютно не сошлись. Кто-то выбрал экскурсии по достопримечательностям, а кто-то пляжный отдых.

Так, например, певица Светлана Лобода на днях съездила на греческий остров Миконос, светская жизнь на котором кипит как днем, так и ночью. Лобода же пока предпочла спокойный отдых рядом с бассейном.

Instagram @lobodaofficial

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова сделала такой же выбор и загорает с книгой на пляже Миконоса.

Instagram @annasedokova

Светская львица Ксения Собчак в мае посетила Венецию.

Instagram @xenia_sobchak

Солист «Руки вверх» Сергей Жуков, в свою очередь, проводит отпуск в Нью-Йорке.

Instagram @sezhukov

Футболист Дмитрий Тарасов с женой Анастасией Костенко остановились на Риме.

Instagram @tarasov23

Певица Ольга Бузова также не отстает от своих коллег и недавно выкроила время для поездки в итальянскую Верону, а актриса Светлана Ходченкова порадовала снимками с Бали.

Instagram @buzova86
 
Instagram @svetlana_khodchenkova

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Ирина Пегова выбрала для отпуска Нижегородскую область.

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