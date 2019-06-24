Волкова из «Тату» станцевала с «голым ковбоем» в Нью-Йорке

Бывшая участница культового дуэта «Тату» Юлия Волкова поделилась с подписчиками забавным видео из Нью-Йорка.
На нем артистка танцует со знаменитым артистом Таймс Сквер «голым ковбоем». Уличный музыкант спел свою песню и символически чмокнул Волкову, которая отбила коллеге «пять».
«Я продолжаю простые движения», — подписала публикацию Юлия строчкой из хита «Тату».
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Примечательно, что комментарии под видео оставляли преимущественно иностранцы.
«Two icons in one video (Две легенды на одном видео)»;
«Have fun julia. I enjoy your video and photos (Наслаждайся, Юлия. Обожаю твои фото и видео);
«Welcome to America lmao! (Добро пожаловать в Америку, ржунимагу)».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменились участницы группы «Тату» Юля Волкова и Лена Катина.