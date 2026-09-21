Салат против жира в печени: какая еда защитит орган от цирроза и стеатогепатита

Печень — главный фильтр нашего организма, но избыток жира мешает ей полноценно выполнять свои функции. Почему развивается жировая болезнь печени, как ее вовремя распознать и не допустить опасных осложнений?

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Чем опасна жирная еда для печени

www.globallookpress.com/Bodo Schieren

Жировая болезнь печени — это хроническое заболевание, которое характеризуется избыточным накоплением жировых капель в гипотоцитах — клетках печени.

«Данное заболевание опасно тем, что если его длительно не лечить, если ничего не делать, например, не бороться с ожирением, то оно может перейти в более страшную стадию — это стеатогепатит и цирроз печени. Это жизнеугрожающее состояние», — сказала гастроэнтеролог-диетолог Дарья Клянчина.

У жировой болезни печени, по сути, нет никаких проявлений, поэтому стоит обратить внимание на профилактику.

«Безусловно, пациентам необходимо проходить профилактические программы диспансеризации, сдавать общий анализ крови, биохимический анализ крови для того, чтобы посмотреть, какое количество холестерина, например, потому что мы знаем, что зачастую это наследственно отягощенная история при повышенном холестерине. Если у пациентов есть избыточная масса тела либо же ожирение, мы должны бороться с ним. Потому что мы знаем, что один из самых лучших способов лечения неалкогольной жировой болезни печени — это снижение массы тела», — отметила врач.

Что помогает восстановиться печени

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Защитить печень от ожирения и цирроза помогают прежде всего биофлавоноиды — растительные соединения, которые снижают воспалительный эффект в организме и обладают антиоксидантными свойствами.

«Например, это зеленые листовые овощи, это цитрусовые продукты», — рассказывает Клянчина.

Для профилактики заболеваний печени можно готовить простой и полезный салат. Нужно нарезать в миску один-два огурца, добавить немного шпината и рукколы, белую консервированную фасоль (не меньше половины банки), а также вяленые томаты и столовую ложку растительного масла.

«В последнее время такая тенденция, что пациенты едят мало белка, поэтому необходимо его употреблять в большом количестве. Ну и плюс белок замедляет всасывание глюкозы, поэтому он также помогает бороться с прогрессированием данного заболевания», — объясняет Дарья Клянчина.

Норма потребления белка для взрослого здорового человека — примерно 80—100 граммов в составе всей еды, которую мы потребляем за день. И самое главное, белок — это основной строительный материал для печени. И без него она точно не восстановится.

«Печень достаточно благодарный орган, самовосстанавливающийся, учитывая наш стиль питания, что мы постоянно губим только ее, необходимо действительно потреблять те продукты, которые помогают ей восстанавливаться. Например, в вяленых томатах и в целом вообще в томатах достаточно много ликопина и, соответственно, биофлаваноидов. Они как раз намного лучше усваиваются, если мы добавим еще оливковое масло (в салат. — Прим. ред.). Жиры и, конечно же, лимон, цитрусовый, да, витамин C, который тоже поможет усвоиться намного лучше нашим биофлаваноидам», — объясняет эксперт.

Чай и кофе — помощники для печени

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Кофе тоже помогает печени, его можно пить по две-три чашки в день. Полезен и зеленый чай — содержащиеся в нем эпигаллокатехины также относятся к биофлавоноидам.

Освежающим и полезным для печени напитком может стать гранатовый шприц. Для его приготовления нужен свежевыжатый гранатовый сок, который следует немного разбавить газированной водой.

Затем для вкуса добавляют раздавленный или мелко нашинкованный кусочек имбиря и выжимают лимонный сок. В лимонном соке содержится нейронгинин, который снижает всасывание глюкозы и помогает ей не преобразовываться в триглицериды и плохой холестерин в печени.