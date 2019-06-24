Шокирующий номер: Эквилибрист прошел по канату между небоскребами в Нью-Йорке

Представитель седьмого поколения знаменитой цирковой династии, занесенный в книгу рекордов Гиннесса американский канатоходец Ник Валленда прошел по тросу, натянутому между небоскребами на высоте 25 этажа над площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке. Об этом сообщают РИА Новости.

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Как отмечает издание, навстречу эквилибристу по канату длиной 396 метров двигалась его сестра Лияна, которая после неудачного трюка в 2017 году перестала выполнять акробатические номера. Тогда гимнастка в составе группы пыталась побить рекорд Гиннеса и составить пирамиду из пяти человек на канате, однако потеряла равновесие и сорвалась с троса.

Шокирующий номер двух акробатов попал на видео. Сотни туристов и жителей Нью-Йорка с замиранием сердца следили за выступлением канатоходцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге канатоходец пытался преодолеть расстояние между домами на проспекте Энгельса.