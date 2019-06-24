Легко ли разбогатеть, занимаясь киберспортом? Репортаж

«Научу играть, профессионально!» Такими незамысловатыми объявлениями уже пестрит интернет. Число репетиторов по киберспорту в России растет в геометрической прогрессии. Да и от желающих освоить азы виртуальной профессии отбоя нет. Еще бы! Получив «корочку» стримера, можно в прямом смысле сорвать крупный куш. И это, не вставая с дивана, точнее кресла.

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Тысячи зрителей и миллионы долларов призовых — именно так теперь проходят чемпионаты по популярной игре «Dota 2». Профессиональные геймеры ведут по-настоящему голливудский образ жизни. За деньги болельщиков покупают дома на побережье и дорогие автомобили.

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