Подробности гибели «самой сексуальной» покеристки в онлайн-среде

Звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которую в среде онлайн-игр называют одной из самых сексуальных, скончалась в Москве в ночь на среду, 12 июня. По предварительным сведениям медиков, причиной гибели мог стать несчастный случай: возможно, девушка поскользнулась в ванной и потеряла сознание.

На данный момент эта версия является самой приоритетной, поскольку на теле Новиковой, обнаруженном в ванной комнате, не было замечено следов насилия. Кроме того, по словам знакомых покеристки, на здоровье она никогда не жаловалась.

Гибель девушки стала настоящей трагедией не только для ее родственников, но и для многочисленных поклонников. Новикова, известная под ником Лия, вела «Дневник геймерши», благодаря которому завоевала популярность в России.

За рубежом девушка прославилась после заключения контракта с самым известным покер-румом PokerStars. После расторжения договора Лилия вела свою группу в социальных сетях: ее фотографии и стримы собирали множество просмотров за считанные минуты. После того, как девушка стала публиковать откровенные снимки, пользователи прозвали Новикову «самой сексуальной» покеристкой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что без сознания Лилию обнаружила ее соседка. По просьбе родителей девушки она зашла в квартиру и вызвала скорую помощь.