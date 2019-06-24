В Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности

Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом в понедельник, 24 июня, сообщил, что в Центральном военном округе (ЦВО) началась внезапная проверка боеготовности. Она проводится в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.

По словам Шойгу, в ходе проверки в высшую степень боеготовности приводятся органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.

Целью проверки является оценка готовности Вооруженных сил РФ обеспечить безопасность в Центрально-Азиатском регионе. Она продлится до 28 июня на 35 полигонах. В ходе проверки войска ЦВО примут участие более, чем в 50 учениях.

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