В Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности

, 12:15 146

Проверка была начата в соответствии с решением Владимира Путина. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Фото : © РИА Новости / Виталий Аньков

Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом в понедельник, 24 июня, сообщил, что в Центральном военном округе (ЦВО) началась внезапная проверка боеготовности. Она проводится в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.

По словам Шойгу, в ходе проверки в высшую степень боеготовности приводятся органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.

Целью проверки является оценка готовности Вооруженных сил РФ обеспечить безопасность в Центрально-Азиатском регионе. Она продлится до 28 июня на 35 полигонах. В ходе проверки войска ЦВО примут участие более, чем в 50 учениях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что создание новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса межвидового применения «Панцирь-СМ» завершится в 2021 году.

Читайте также

+19° Днём +20°
Ночью +12°
63.13
-0.26 71.35
-0.20
Гороскоп на 24 июня: Девы, прекратите драматизировать!

Последние новости

13:15
Грузия потеряет 150 тысяч российских туристов из-за протестов
12:58
«Аня, ну что вы наделали?» — Седокова снялась в чересчур откровенном клипе
12:49
Видео: Сель сошел неподалеку от курорта «Роза Хутор» в Сочи
12:29
«Милота»: дети Галкина и Пугачевой и их звездные друзья показали танцевальную импровизацию
12:15
В Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности
12:01
В Казахстане эвакуируют жителей города Арысь, где прогремел взрыв на складе боеприпасов
11:46
Беглов предложил Матвиенко и дальше представлять интересы Петербурга в Совфеде

Сейчас читают

«Скоро побежит!»: Лера Кудрявцева показала первые шаги дочери — видео
Что значит фирменный жест Ольги Бузовой — эксперт по распознаванию эмоций
Королева Елизавета II держит «под колпаком» принца Гарри и Меган Маркл

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге