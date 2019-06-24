Анна Седокова — певица и мама — в клипе на песню «Я же мать» предстала перед поклонниками в дерзком образе. На видео девушка демонстрирует общественности, что статус «мать» вовсе не означает конец приключениям и насыщенной жизни.
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#ЯЖЕМАТЬ и мне на все наплевать! На чужие мнения, комплексы, на косые взгляды и осуждения! Быть мамой не означает отказаться от себя, не означает забить на себя! Быть мамой — это значит продолжать жить эту удивительную, прекрасную жизнь, с еще большей страстью и приумноженной в тысячи раз любовью! Сегодня, у нас, всех сумасшедших мам, большая премьера 🔥 Спасибо крутейший и любимейший @alanbadoev за то, что прочувствовал нашу волну и показал как #мамапродолжаетдэнсить!!!!! Уже в сети! И по ссылке у меня в в профайле, сториз!!! Лав ю! Жадно! Ведь #ЯЖЕМАТЬ а значит, я умею #любить ❤️
По мнению экс-солистки «ВИА Гра», с появлением ребенка женщины не должны отказываться от самореализации. Они, вопреки хейту, могут позволить себе быть теми, кем им хочется: бизнесвумен, певицей, карьеристкой, тусовщицей и так далее.
«Нельзя забивать на свою жизнь из-за детей, ведь им это может быть совершенно не нужно…» — утверждает исполнительница.
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В своем клипе Анна Седокова снялась в весьма откровенном наряде, тем самым, показав другим молодым мамочкам — можно все!
«Аня, ну что вы наделали? Теперь сумасшедшие яжематери станут еще более ********* и неадекватными!»
«Все верно. Мама тоже человек!»
«Молодец! Молодым девочкам пример, что даже многодетная мама остается девочкой», — пишут поклонники в Instagram.
Этой весной Седокова родила мальчика. Также у нее есть две прекрасных дочки от бывшего мужа Максима Чернявского.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что друзья Седоковой «сдали» ее нового парня.