Крики, файеры и дымовые шашки: Студенты ВМеда устроили «дебош» на свой выпускной

Выпускники Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге отметили свой выпускной с большим размахом. В четверг, 20 июня, на территории учебного учреждения они устроили веселые гуляния. Вчерашние курсанты зажигали файеры, пели песни, жгли дымовые шашки, скандировали название своей академии, пишет телеканал «78».

Погулять в честь своего праздника у ребят получилось на славу, только вот в социальных сетях забавы студентов ВМедА не оценили. В интернете появилось видео с выпускного курсантов, которое вызвало много критики со стороны пользователей. Комментаторы отметили, что подобное поведение является абсолютно неподобающим для офицера и порочит честь его мундира. Впрочем, нашлись и защитники: некоторые посчитали, что в день выпускного нужно «отрываться» как следует.

После празднования появилась информация о возбуждении уголовного дела по факту вандализма и хулиганства. Однако в пресс-службе надзорного ведомства эти данные опровергли. В Министерстве обороны РФ отметили, что никаких дисциплинарных мер к выпускникам применять не будут и проверку проводить не собираются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские вузы сократят число бюджетных мест к 2024 году.