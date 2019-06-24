Крики, файеры и дымовые шашки: Студенты ВМеда устроили «дебош» на свой выпускной

, 14:01 Видео 190

Видео с шумного праздника курсантов появилось на просторах соцсети.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Известия/ Зураб Джавахадзе, Вконтакте @naval_mc_fordewind

Выпускники Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге отметили свой выпускной с большим размахом. В четверг, 20 июня, на территории учебного учреждения они устроили веселые гуляния. Вчерашние курсанты зажигали файеры, пели песни, жгли дымовые шашки, скандировали название своей академии, пишет телеканал «78».

Погулять в честь своего праздника у ребят получилось на славу, только вот в социальных сетях забавы студентов ВМедА не оценили. В интернете появилось видео с выпускного курсантов, которое вызвало много критики со стороны пользователей. Комментаторы отметили, что подобное поведение является абсолютно неподобающим для офицера и порочит честь его мундира. Впрочем, нашлись и защитники: некоторые посчитали, что в день выпускного нужно «отрываться» как следует.

После празднования появилась информация о возбуждении уголовного дела по факту вандализма и хулиганства. Однако в пресс-службе надзорного ведомства эти данные опровергли. В Министерстве обороны РФ отметили, что никаких дисциплинарных мер к выпускникам применять не будут и проверку проводить не собираются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские вузы сократят число бюджетных мест к 2024 году.

Читайте также

+22° Днём +20°
Ночью +12°
63.13
-0.26 71.35
-0.20
Гороскоп на 24 июня: Девы, прекратите драматизировать!

Последние новости

14:43
Видео: как российские звезды отреагировали на «Алые паруса 2019» в соцсетях?
14:28
Появились фото с места гибели певицы Юлии Гольдиной
14:13
Академик РАН Жижченко найден мертвым в Москве
14:01
Крики, файеры и дымовые шашки: Студенты ВМеда устроили «дебош» на свой выпускной
13:31
Стало известно, во сколько нужно ложиться спать мужчинам, чтобы сохранить способность к зачатию
13:15
Грузия потеряет 150 тысяч российских туристов из-за протестов
12:58
«Аня, ну что вы наделали?» — Седокова снялась в чересчур откровенном клипе

Сейчас читают

Что значит фирменный жест Ольги Бузовой — эксперт по распознаванию эмоций
«Два солнышка»: Пелагея опубликовала трогательные фото с двухлетней дочерью
«Очень жаль, когда уходят молодые люди»: Елена Санаева о смерти актера Харитонова

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге