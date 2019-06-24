Российские вузы сократят число бюджетных мест к 2024 году почти на 20%

К 2024 году шанс поступить на бюджетное место в российских вузах уменьшится на четверть (25%) по сравнению с 2019 годом, пишут «Известия».

Об этом говорится в прогнозе правительства РФ, который представлен в докладе Федеральному собранию о политике в сфере образования. Сейчас число бюджетных мест в высших учебных заведениях России составляет 518,4 тысячи, к 2024 году этот показатель уменьшится на 17% — до 432,4 тысячи.

Число абитуриентов в ближайшие пять лет, напротив, увеличится на 15%. Рост числа желающих обучаться в российских вузах произойдет за счет студентов из других государств, общая численность которых увеличится вдвое — до 425 тысяч человек.

Как полагают эксперты, сокращение бюджетных мест связано с уменьшением их числа преимущественно в региональных вузах, где не хватает средств.

« И это создает проблему. Перспективная молодежь будет уезжать в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, чтобы учиться в федеральных учреждениях, где бюджетные места будут. Немногие из них вернутся домой» , — отметил президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о рейтинге лучших университетов мира, куда вошли 25 российских вузов.