«Открытый, добрый и талантливый»: Чернышов о скончавшемся актере Харитонове

, 15:25 Эксклюзивное интервью 1 591

Артист рассказал, каким знал своего коллегу по цеху, ушедшего из жизни.

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Фото, видео : Пятый канал, kino-teatr.ru

Известный российский актер театра и кино Андрей Чернышов в интервью 5-tv.ru рассказал, каким знал Андрея Харитонова, скончавшегося на 60-м году жизни. Вместе с ним артист играл в одном из театральных спектаклей. После совместной работы у Чернышова сложилось исключительно положительное впечатление о своем коллеге по цеху.

«К счастью, ничего плохого не могу сказать. Он был профессиональный человек. Он был открытый, добрый человек, талантливый человек. Очень жаль, что так произошло», — поделился артист.

Он добавил, что общение с Харитоновым всегда было комфортным и доброжелательным. По словам Чернышова, артист был позитивным человеком и никогда не вступал в конфликты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрей Харитонов долгие годы боролся с раком желудка. 

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