«Открытый, добрый и талантливый»: Чернышов о скончавшемся актере Харитонове

Известный российский актер театра и кино Андрей Чернышов в интервью 5-tv.ru рассказал, каким знал Андрея Харитонова, скончавшегося на 60-м году жизни. Вместе с ним артист играл в одном из театральных спектаклей. После совместной работы у Чернышова сложилось исключительно положительное впечатление о своем коллеге по цеху.

«К счастью, ничего плохого не могу сказать. Он был профессиональный человек. Он был открытый, добрый человек, талантливый человек. Очень жаль, что так произошло», — поделился артист.

Он добавил, что общение с Харитоновым всегда было комфортным и доброжелательным. По словам Чернышова, артист был позитивным человеком и никогда не вступал в конфликты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрей Харитонов долгие годы боролся с раком желудка.