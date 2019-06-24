Названа причина смерти актера Андрея Харитонова

Советский и российский актер театра и кино Андрей Харитонов долгие годы боролся с раком желудка.

Тяжелый недуг артистку так и не удалось победить, несмотря на шесть операций. О смерти Харитонова на 60-м году жизни сообщил режиссер-документалист Виталий Манский.

Андрей Харитонов стал известен благодаря трехсерийному фильму «Овод» по одноименному роману Этель Войнич, в котором он исполнил главную роль. Всего актер снялся в трех десятках фильмов, среди которых «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Человек-невидимка», «Тайна „Черных дроздов“», «Вольный ветер» и другие. В 1980-е годы Харитонов служил в Малом театре в Москве, а со второй половины 90-х работал режиссером и автором ТВ-программ.

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