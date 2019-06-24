В России создали супермощный снаряд для стрельбы по танкам

, 20:12 68

Ростех спроектировал боеприпас повышенной мощности, способный уничтожить любой современный танк.

Фото : © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Новый мощный снаряд, созданный Ростехом, впервые продемонстрируют на Международном военно-техническом форуме. Мероприятие пройдет в Подмосковье с 25 по 30 июня.

Современные боеприпасы могут поразить бронированную цель, например, танк. Об этом пишет РИА Новости. Стрельбу снарядами калибра 125 миллиметров — «Свинцом-2» и экспериментальным образцом «Манго-М» — будут производить танковые пушки Д-81.

«Это новейшие образцы боеприпасов, бронепробиваемость которых увеличена более чем на 20%», — сообщает Сергей Абрамов, индустриальный директор Ростеха.

Руководитель предприятия заявил, что благодаря инновационным разработкам, данные боеприпасы будут способны поразить практически любую военную технику на расстоянии более двух километров.

Отмечается, что «Манго-М» полностью подходит для отечественных танков Т-72 и Т-90. Это является большим преимуществом, ведь в конструкции военных машин не понадобится что-либо менять.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что создание ЗРПК «Панцирь-СМ» будет завершено к 2021 году.

Читайте также

+20° Днём +20°
Ночью +12°
62.91
-0.22 71.60
0.25
Гороскоп на 24 июня: Девы, прекратите драматизировать!

Последние новости

20:41
Почему директор Быстрицкой требует 6 миллионов рублей от сестры актрисы?
20:26
Зрители грандиозного шоу «Алые паруса» делятся в соцсетях своими эмоциями
20:12
В России создали супермощный снаряд для стрельбы по танкам
19:55
Грузии прогнозируют колоссальные убытки в связи с оттоком российских туристов
19:42
Представитель Незалежной в ПАСЕ прервал выступавшего на русском серба
19:27
Нюша выложила провокационное фото: «Зайка или тигрица?»
19:19
«Гастрономический Невский»: Путеводитель 5-tv.ru по самым вкусным местам главного проспекта Петербурга

Сейчас читают

«Открытый, добрый и талантливый»: Чернышов о скончавшемся актере Харитонове
Сын Королевой опубликовал откровенное фото с участницей «Дома-2»
Как прошли «Алые паруса — 2019» — фоторепортаж с праздника выпускников

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге