В России создали супермощный снаряд для стрельбы по танкам

Новый мощный снаряд, созданный Ростехом, впервые продемонстрируют на Международном военно-техническом форуме. Мероприятие пройдет в Подмосковье с 25 по 30 июня.

Современные боеприпасы могут поразить бронированную цель, например, танк. Об этом пишет РИА Новости. Стрельбу снарядами калибра 125 миллиметров — «Свинцом-2» и экспериментальным образцом «Манго-М» — будут производить танковые пушки Д-81.

« Это новейшие образцы боеприпасов, бронепробиваемость которых увеличена более чем на 20% », — сообщает Сергей Абрамов, индустриальный директор Ростеха.

Руководитель предприятия заявил, что благодаря инновационным разработкам, данные боеприпасы будут способны поразить практически любую военную технику на расстоянии более двух километров.

Отмечается, что «Манго-М» полностью подходит для отечественных танков Т-72 и Т-90. Это является большим преимуществом, ведь в конструкции военных машин не понадобится что-либо менять.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что создание ЗРПК «Панцирь-СМ» будет завершено к 2021 году.