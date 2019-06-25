Певица Валерия в социальной сети поздравила своего коллегу по сцене Егора Крида. Поп-музыкант отмечает 25 июня юбилей — певцу исполняется 25 лет. Причем Валерия поздравила молодого исполнителя одной из первых. Она пожелала Криду «любить профессию», а также передала привет его родителям.

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«С днем рождения, Егор! С юбилеем! Столько всего уже сделано тобой, несмотря на молодые годы, но еще больше предстоит. Твори, пой, „рви“ все хит-парады. Пусть народная любовь к тебе только крепнет. Цени все, что с тобой сейчас происходит, дорожи дружбой, люби профессию, будь достойным преданности твоих поклонников. Будь здоров и счастлив! Привет и поздравления твоим замечательным родителя», — написала супруга Иосифа Пригожина.

Instagram @valeriya

К поздравлениям звезды присоединились и подписчики певицы.

«С днем рождения! Много сказано. Желаю всего светлого и только позитивного настроя»

«Егор! С днем! Ты молодец! В день своего рождения я ходила на твой концерт — это было лучшим подарком»

«С днем рождения Егора, ждем еще совместного творчества», — написали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пригожин жестко высказался о фанатке, едва не сорвавшей совместный номер Валерии и Егора Крида.