Пригожин жестко высказался о фанатке, едва не сорвавшей номер Валерии

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался о фанатке, которая едва не сорвала выступление его супруги Валерии и Егора Крида, пишут Дни.ру.

Инцидент произошел во время выступления дуэта на премии МУЗ-ТВ, его сняла на видео одна из зрительниц и опубликовала в сети. На кадрах видно, как девушка в белом платье выходит на сцену во время песни «Часики» и непринужденно танцует. Егор Крид хоть был весьма удивлен выходке, но смог продолжить выступление. Позже нарушительницу вывели со сцены охранники.

Гороскоп на 9 июня: Рыбы, путешествуйте по свету!

После окончания церемонии Пригожин заявил журналистам, что эта девушка преследует его не первый год.

« Эта девушка мне уже надоела. Я понимаю, может ей нравится мое творчество, но не таким же образом высказывать признание. Как можно было выскочить на сцену? Зачем? Намеренно испортить номер? Не понимаю я этого », — заявил продюсер.

К слову, Иосиф Пригожин получил премию МУЗ-ТВ «Лучший продюсер десятилетия».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Пригожин помирился с Киркоровым.