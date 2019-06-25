Фото: Мускулистый Тарзан в синих плавках «репетирует монолог»

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Супруг Наташи Королевой Сергей Глушко опубликовал полуобнаженное фото в социальной сети.

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Фото, видео : Instagram @tarzan___official, globallookpress.com

Сергей Глушко, больше известный как Тарзан, опубликовал полуобнаженное фото в своем Instaram. На снимке на шоумене только синие плавки, а ракурс который выбрал Глушко удачно подчеркивает его мускулистое тело.

Сам же Тарзан написал, что таким образом «репетирует монолог».

«Быть или не быть?! Репетирую монолог.😊 Желаю всем БЫТЬ!!!», — написал он.

Instagram @tarzan___official

Одним подписчикам пришелся по душе фривольный образ Глушко, а вот другие не поняли, зачем выкладывать фотографии в полуобнаженном виде.

Гороскоп на 25 июня: Водолеи, хватит ныть, время действовать!

«А этот монолог надо репетировать в трусиках? Надо попробовать»

«А лучше без трусиков»

«С таким мужчиной можно и быть», — отреагировали в основном подписчицы супруга Наташи Королевой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тарзан запрещает Наташе Королевой есть пирожки с мясом.

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