Фото: Мускулистый Тарзан в синих плавках «репетирует монолог»

Сергей Глушко, больше известный как Тарзан, опубликовал полуобнаженное фото в своем Instaram. На снимке на шоумене только синие плавки, а ракурс который выбрал Глушко удачно подчеркивает его мускулистое тело.
Сам же Тарзан написал, что таким образом «репетирует монолог».
«Быть или не быть?! Репетирую монолог.😊 Желаю всем БЫТЬ!!!», — написал он.
Одним подписчикам пришелся по душе фривольный образ Глушко, а вот другие не поняли, зачем выкладывать фотографии в полуобнаженном виде.
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«А этот монолог надо репетировать в трусиках? Надо попробовать»
«А лучше без трусиков»
«С таким мужчиной можно и быть», — отреагировали в основном подписчицы супруга Наташи Королевой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тарзан запрещает Наташе Королевой есть пирожки с мясом.