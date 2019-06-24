«Положи на место!»: Тарзан запрещает Наташе Королевой есть пирожки с мясом

Певица Наташа Королева во время съемок программы на одном из каналов призналась, что супруг держит ее в ежовых рукавицах, запрещая есть вредные, по его мнению, продукты, сообщает Teleprogramma.pro.

Звезда рассказала, что иногда засматривается на пирожки с мясом и только она собирается взять их, как сразу слышит голос супруга:

«Нельзя! Положи на место!».

После такого у певицы сразу же пропадает аппетит.

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Сергей Глушко тщательно следит за своим питанием и старается приучить к этому жену. Здоровый образ жизни Тарзан ведет уже много лет. Кстати, сам Глушко очень любит готовить, а вот Наташа Королева вообще не стоит у плиты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Королева перепутала грудь Тарзана с Волочковой.