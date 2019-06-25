Быстро и пыльно. Сюрприз на каждом метре трассы. В Карелии прошел пятый этап Чемпионата России по ралли «Белые ночи — 2019». Кто победил в бескомпромиссной гонке и какую точку на карте пилоты выбрали, чтобы восстановить силы, знает Иван Уваров

Осторожно, за рулем — совсем не слабый пол! Единственная женская команда пятого этапа Чемпионата России готовится к старту. Пилот Анастасия Миронова — восемь лет за штурвалом. Вице-чемпион России на этом автомобиле проехала по разным трассам. Но карельские дороги — самые сложные. А поэтому и самые интересные.

«Куча камней, трубы лежат, плохая дорога, где-то такие ямы, которые, например, техника может вообще не выдержать», — рассказывает Анастасия Миронова, пилот, вице-чемпион России по ралли.

На дистанции в 465 километров несколько опасных скоростных участков. Это непредсказуемые трехмерные дороги Карелии. Здесь каждое, даже малейшее неверное движение, стоит чемпионского титула

По-русски — хлебом, солью — у стартовой линии встречают главного претендента на победу в этих гонках. Чемпион России Дмитрий Воронов на карельских трассах знает каждый поворот. Здесь он гоняет с 2006-го года. Его автомобиль с бортовым номером 1 — уверенно и по-чемпионски вальяжно отправляется за победой.

Трасса «Белых ночей» пролегает вдоль Ладожского озера. Сразу через несколько туристических мест Карелии. Это Дача Винтера, где гостили многие представители городской интеллигенции начала XX века, творческая элита, художники — один только Николай Рерих написал здесь около 200 картин. Рядом с усадьбой построен парк-отель, где органично сочетается стильная архитектура, современный дизайн и богатое наследие прошлого. Высокий уровень комфорта, продуманная инфраструктура и история самого места — делают отдых здесь не только развлекательным, но и познавательным.

«Приятно, когда едешь в красивом месте, когда оно туристическое, когда она развивающееся», — говорит Дмитрий Воронов, чемпион России по ралли.

После шумной, пыльной и азартной борьбы за титул чемпиона России многие гонщики выбрали для своего отдыха одну точку на карте. Отель с таким названием принял фанатов ралли, которые, к слову, приехали не только из России, но и соседней Финляндии. Здесь же остановились и пилоты. Примечательно, что никому даже не пришлось заказывать «номер с видом», тут все окна выходят на живописное озеро Пюяралампи и густой карельский лес. Здесь же беседки для барбекю и все для рыбалки. По тихой лесной тропинке можно не спеша прогуляться до кафе с нордической кухней. И там уже отметить победу.

Победителями пятого этапа Чемпионата России после откровенно неудачного начала сезона становятся москвичи Яна и Игорь Буланцевы. Что это? Спортивное упорство, удача, или сама природа помогла? Карелия прощается с «Белыми ночами — 2019», но лишь до следующего года, когда как раз будут отмечать столетие региона и ждут еще больше пилотов и гостей турнира. И все основания для этого есть. Только в этом году отели сети «Точка на карте» в Северном Приладожье рассчитывают принять до 28,5 тысяч отдыхающих.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ралли «Шелковый путь» в 2019 году пройдет по новому маршруту.