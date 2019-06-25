Жительница Красноярска родила прямо в салоне автобуса

В Красноярске пассажиры автобуса приняли роды у беременной женщины.

Все началось, когда транспорт двигался по маршруту. У будущей на тот момент мамы внезапно начались схватки.

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Водитель решил не дожидаться скорой, а ехать в роддом. Уже в пути у женщины появился на свет мальчик.

Пассажиры передали маму и ребенка врачам. Медики отметили, что попутчики справились на «отлично».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лера Кудрявцева показала первые шаги дочери.