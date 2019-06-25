Число погибших при взрывах боеприпасов в Арыси возросло до двух

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ЧП произошло в Туркестанском районе Казахстана утром 24 июня. 15 пострадавших находятся в реанимации.

Фото : vlast.kz

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин во вторник, 25 июня, в ходе заседания правительства заявил, что количество погибших в результате взрывов боеприпасов на военном складе в городе Арысь Туркестанского района увеличилось до двух, сообщает ТАСС.

«К сожалению, есть погибшие — один гражданский, один военнослужащий. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — сказал Аскар Мамин.

Глава правительства добавил, что все пострадавшие получают надлежащую медицинскую помощь. Жители Арыси эвакуированы и находятся в безопасности. По данным Минздрава республики, 15 человек, госпитализированных после инцидента, — в реанимации.

В опустевшем городе начали орудовать мародеры. Полицейские задержали троих подозреваемых в кражах из магазина и жилого дома.

Тушение пожара на складах с боеприпасами на данный момент временно прекращено из-за продолжающихся взрывов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате взрывов боеприпасов на юге Казахстана погиб один человек.

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