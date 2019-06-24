В результате взрывов боеприпасов на юге Казахстана погиб один человек

Один человек погиб, 31 госпитализирован в результате взрывов на военном складе в городе Арысь Туркестанской области Казахстана, прогремевших рано утром в понедельник, 24 июня.

Как передает ТАСС, мужчина погиб в результате попадания снаряда в его автомобиль.

Среди пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести. Кроме того, по информации РИА Новости, среди обратившихся за медицинской помощью — пятеро детей.

В городе Арысь проживает 44,3 тысячи человек. После случившегося началась эвакуация в первую очередь жителей домов, расположенных в непосредственной близости от военной части.

По предварительной информации, взрыву части боеприпасов на военном складе в городе Арысь предшествовал пожар. На место происшествия вылетел министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев.

5-tv.ru публиковал видео взрывов на территории воинской части в Казахстане.