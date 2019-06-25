«Место силы»: Арнтгольц призналась в любви к родительскому дому

, 8:57 Фото 41

Актриса опубликовала на своей странице в Instagram трогательный пост о Калининграде.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @tarntgoltsofficial

Известная российская актриса театра и кино Татьяна Арнтгольц родилась в Калининграде. В этом городе прошло ее детство, и именно здесь она полюбила сцену. После школы звезда уехала в Москву, однако не утратила любовь к дому, с которым связаны самые теплые моменты юности.

Гороскоп на 25 июня: Водолеи, хватит ныть, время действовать!

На своей странице в Instagram артистка опубликовала фотографию, сделанную на родине — в Калининграде. На снимке теледива позирует под солнечными лучами около фонтана. Она смотрит вдаль и широко улыбается.

Свою публикацию Арнтгольц сопроводила трогательной подписью.

«Родительский Дом. Место силы. Место, где приезжая, всегда чувствую себя маленькой девочкой, потому что рядом надежный старший брат и самые лучшие, самые любимые мама и папа», — написала актриса.

Instagram @tarntgoltsofficial

Признание звезды нашло отклик в душе поклонников. В комментариях они рассказали, что возвращение домой у них вызывает похожие чувства.

«Тоже люблю возвращаться домой!»

«Как я вас понимаю!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Артногольц воссоединилась с бывшим мужем ради дочери.

Читайте также

+16° Днём +20°
Ночью +11°
62.91
-0.22 71.60
0.25
Гороскоп на 25 июня: Водолеи, хватит ныть, время действовать!

Последние новости

8:57
«Место силы»: Арнтгольц призналась в любви к родительскому дому
8:49
Капризы природы: мощный ураган в Ульяновске, штормовое предупреждение в Татарстане
8:42
Холод и страх: Диана Гурцкая рассказала, как пережила смерть матери
8:34
Трогательное видео: спасение утят на трассе в Ленинградской области
8:27
«Говорил, что готов уйти в мир иной»: Андрей Разин о смерти актера Харитонова
8:21
В Грузии предложили организовать для россиян шаттлы из Баку и Еревана
8:13
Война продолжается: Рома Жуков обвинил брата бывшей жены в избиении детей

Сейчас читают

Бари Алибасова обвиняют в грязном пиаре: «Имя всегда будет вонять»
«Просто персик»: костюм русской Кардашьян подчеркнул ее пышные формы — фото
Репортаж: Как принимали резолюцию о возвращении России в ПАСЕ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге