«Место силы»: Арнтгольц призналась в любви к родительскому дому

Известная российская актриса театра и кино Татьяна Арнтгольц родилась в Калининграде. В этом городе прошло ее детство, и именно здесь она полюбила сцену. После школы звезда уехала в Москву, однако не утратила любовь к дому, с которым связаны самые теплые моменты юности.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фотографию, сделанную на родине — в Калининграде. На снимке теледива позирует под солнечными лучами около фонтана. Она смотрит вдаль и широко улыбается.

Свою публикацию Арнтгольц сопроводила трогательной подписью.

«Родительский Дом. Место силы. Место, где приезжая, всегда чувствую себя маленькой девочкой, потому что рядом надежный старший брат и самые лучшие, самые любимые мама и папа», — написала актриса.

Instagram @tarntgoltsofficial

Признание звезды нашло отклик в душе поклонников. В комментариях они рассказали, что возвращение домой у них вызывает похожие чувства.

«Тоже люблю возвращаться домой!»

«Как я вас понимаю!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Артногольц воссоединилась с бывшим мужем ради дочери.