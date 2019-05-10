Татьяна Арнтгольц воссоединилась с бывшим мужем ради дочери

Татьяна Арнтгольц в 2013 году развелась со своим мужем, актером Иваном Жидковым, с которым она прожила пять лет. У пары в браке родилась дочь Мария, которой сейчас уже девять лет. Недавно Жидков удивил поклонников, выложив сторис в своем Instagram — на нем он «воссоединился» с Татьяной Арнтгольц ради Марии.

Гороскоп на 10 мая: Самое худшее позади, Близнецы!

На видео Татьяна отказывается говорить и закрывает камеру рукой, после чего Иван поворачивает объектив на себя и рассказывает, что они с экс-супругой идут на родительское собрание в школу к дочери, сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru писал о признании Анатолия Руденко — актер рассказал о причинах разрыва с Татьяной Арнтгольц.