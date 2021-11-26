Как по рукам распознать развитие рака на ранней стадии

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Карина Бернтгольц
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Российский врач-терапевт Анна Землянухина рассказала, какие признаки помогут распознать онкологическое заболевание на ранней стадии.

Как по рукам распознать развитие рака на ранней стадии

Фото: www.globallookpress.com

Российский врач-терапевт Анна Землянухина назвала основные симптомы рака, которые помогут распознать заболевание на ранней стадии. По словам специалиста, о развитии онкологического процесса могут свидетельствовать опухшие пальцы и выпуклые блестящие ногтевые пластины.

К этому выводу пришли британские исследователи, и с ним нельзя не согласиться, отметила эксперт. Однако следует учитывать, что названые симптомы не позволяют с точностью «дифференцировать, что это — рак или пневмосклероз, или целый ряд других заболеваний», подчеркнула Землянухина. Поэтому в этом случае лучше записаться на прием к врачу.

Обратиться к медикам также следует тем, кто наблюдает у себя резкое снижение веса, отвращение к мясу и потерю аппетита.

«Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин», — добавила эксперт.

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