«Ксерокопия мамы»: Трехлетняя дочь Бородиной рассказала, кем станет в будущем

Трехлетняя дочь Ксении Бородиной стала настоящей звездой социальных сетей. Ведущая часто публикует в Instagram видео с участием Теоны, которые пользуются большой популярностью среди подписчиков. Своими шалостями и шутками малышка завоевала сердца не одной сотни поклонников, и, видя это, Бородина продолжает радовать пользователей роликами, на которых запечатлены самые веселые моменты жизни девочки.

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В понедельник, 24 июня, звезда выложила в Instagram видео, на котором трехлетняя красавица рассуждает на тему своей будущей профессии. Дочь Бородиной призналась, что мечтает стать визажистом. Ей хочется делать девушек красивее, подбирая им правильный макияж и прическу. Только вот ожидания от этой работы у Теоны довольно необычные. По крайней мере, список причесок, которые юная звезда собирается делать своим предполагаемым клиенткам, явно является «новаторским» в мире красоты.

«Единорожеская, дракончика, лошадиная, жирафика и еще маленьких динозавриков и лошадей», — ответила малышка на вопрос матери о том, какие прически она уже знает.

Рассуждения девочки позабавили подписчиков Бородиной. В комментариях они принялись шутить, делая вид, что записываются в салон к девочке.

«Ксения, а можно записаться наперед, а то боюсь, дальше еще плотнее запись на „долгую лошадиную прическу будет“».

«Ксерокопия мамы стала, только цвет глазок папин».

«Моему лошадиному лицу не хватает лошадиной прически!»

«На единорожескую, пожалуйста», — написали фолловеры (сохранены орфография и пунктуация авторов — Прим. ред.).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Бородина вспылила из-за своей бывшей подруги Алены Водонаевой.