Ксения Бородина вспылила из-за своей бывшей подружки Алены Водонаевой

, 20:58 205

Девушки не общаются уже около трех лет.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Телеведущая Ксения Бородина резко отреагировала на вопрос о личной жизни экс-участницы «Дома-2» и своей бывшей подруги Алены Водонаевой, которая разводится с мужем, диджеем Алексеем Косинусом.

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«Я вообще не комментирую личную жизнь Алены Водонаевой. Это она очень любит комментировать мою жизнь! Я этого не делаю потому, что, во-первых, я ничего не знаю о ее личной жизни, а, во-вторых, мне она неинтересна», — приводит ее слова Teleprogramma.pro.

Она также заявила, что ничего не знает и о развале семейной жизни своей бывшей подружки.

«Ничего не могу сказать про ее развод. Я и ее мужа не знала, и брака не видела, и как они расстались тоже не знаю», — призналась Ксения.

Бородина добавила, что теперь не общается с Водонаевой даже на светских мероприятиях. Сообщалось, что разлад между девушками случился еще в 2016 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева наконец призналась, что разводится с мужем и переезжает из Петербурга в Москву.

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