Ксения Бородина вспылила из-за своей бывшей подружки Алены Водонаевой

Телеведущая Ксения Бородина резко отреагировала на вопрос о личной жизни экс-участницы «Дома-2» и своей бывшей подруги Алены Водонаевой, которая разводится с мужем, диджеем Алексеем Косинусом.
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Она также заявила, что ничего не знает и о развале семейной жизни своей бывшей подружки.
Бородина добавила, что теперь не общается с Водонаевой даже на светских мероприятиях. Сообщалось, что разлад между девушками случился еще в 2016 году.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева наконец призналась, что разводится с мужем и переезжает из Петербурга в Москву.