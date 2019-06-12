Видео: сольный трек дочки Утяшевой и Воли покорил соцсети

Ляйсан Утяшева в браке с Павлом Волей родила двоих детей — сына Роберта и дочь Софию. Несмотря на это гимнастка остается в прекрасной физической форме. Утяшева регулярно делится с подписчицами комплексами упражнений, которые помогают ей самой поддерживать фигуру.

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Новое видео знаменитая спортсменка сопроводила оригинальным треком — песню, которую Ляйсан взяла для фона, исполнила ее дочь.

«В этот раз саундтрек для зарядки от Софии Воли. Именно так в представлении Софийки звучат песни на английском», — пояснила гимнастка.

Судя по фрагментам текста, которые удалось разобрать подписчикам, дочь Воли и Утяшевой поет о принцессе Рапунцель.

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Как писал ранее 5-tv.ru, это не первый спортивный ролик, который Ляйсан Утяшева публикует вместе с треками, созданными ее детьми — предыдущую тренировку гимнастка сопроводила рэп-композицией Софии и Роберта. Произведение родилось из мотивов, которые дети звездной пары напевали время от времени.