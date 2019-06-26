Грязные номера автомобиля могут привести к лишению прав

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Суровое наказание коснется тех автолюбителей-«умельцев», кто намеренно закрыл буквы или цифры регистрационного знака бумагой или залепил их грязью со снегом.

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Фото, видео : РИА Новости / Алексей Филиппов, /Юрий Стрелец

В скором времени в России за нечитаемые государственные регистрационные номера автолюбителей будут лишать прав. Соответствующие разъяснения о том, как наказывать нарушителей ПДД, дал Верховный суд, пишет «КоммерсантЪ».

Лишение прав или штраф в пять тысяч рублей коснется тех, кто умышленно скрыл часть номерного знака, например, листом бумаги, целлофаном или залепил грязью — в этом вопросе смекалке российским водителям не занимать.

Однако, чтобы доказать это, инспектор ДПС должен будет привести неопровержимые доказательства умышленного нарушения. Им может послужить, например, фото чистой машины, но с грязным госзнаком.

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В случае, если автомобиль проехал по грязной дороге и его номер стал нечитаемым, то умышленность водителя остается под вопросом. В таком случае штраф может составить 500 рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме задумались об отмене штрафов за тонировку стекол автомобиля.

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