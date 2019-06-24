Штрафы за тонировку стекол авто предложили отменить в Госдуме

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Соответствующий законопроект подготовили депутаты ЛДПР.

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Фото, видео: РИА Новости / Евгений Биятов, / Руслан Кривобок, /Игорь Зарембо, globallookpress.com

В Госдуме задумались об отмене штрафов за тонировку стекол автомобиля, пишут «Известия».

Соответствующий законопроект подготовили депутаты от ЛДПР. Авторы инициативы отметили, что тонирование стекол помогает водителям экономить топливо на работе кондиционера летом, защищает глаза от солнечных лучей и света фар других участников дорожного движения и создает более комфортную обстановку для человека за рулем.

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В пояснительной записке к законопроекту также отмечается, что приборы для замеров светопроницаемости тонировки у инспекторов ГИБДД имеют погрешность, из-за чего полное соответствие ГОСТу зачастую устанавливается неверно. Депутаты предлагают упразднить статью КоАП, предписывающую штраф в 500 рублей за несоответствие требованиям регламента светопропускания стекол автомобилей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о призыве МВД провести ревизию Правил дорожного движения.

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