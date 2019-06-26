Украинская ЦИК закончила регистрацию кандидатов на внеочередных выборах в Раду

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Среди нескольких тысяч зарегистрированных кандидатов оказались и представители партии Михаила Саакашвили.

Фото : ТАСС/ZEUS

Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила регистрацию кандидатов на внеочередных выборах в Верховную Раду во вторник, 25 мая. По итогу регистрационного периода в борьбу за депутатские мандаты вступают без малого шесть тысяч человек.

В последний день ЦИК зарегистрировала 841 кандидата в одномандатных округах. Еще 339 человек прошли регистрацию по партийным спискам. Во вторую категорию попали и представители партии Михаила Саакашвили «Движение новых сил». Как сообщила на своей странице в Twitter пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган, партия выиграла судебную тяжбу против избиркома Незалежной. Суд обязал комиссию зарегистрировать единомышленников Саакашвили, заявленных в партийных списках и одномандатных округах.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в первый же день своего президентства новый глава Украины Владимир Зеленский сообщил о роспуске и досрочном переизбрании Верховной Рады. Принять участие в выборах решил и вернувшийся в Незалежную после смены власти Михаил Саакашвили. Однако украинский ЦИК отказал партии в регистрации, ссылаясь на то, что политсовет партии нарушил устав — как утверждали представители комиссии, в «Движении новых сил» участие в выборах начали всерьез обсуждать за несколько недель до их официального объявления.

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