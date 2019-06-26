Видео: Саша Савельева получила звание «Мама года» спустя три месяца после родов

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Певица победила в главной номинации модного журнала.

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Фото, видео : instagram @sasha_savelieva

Во вторник, 25 июня, в столице состоялась торжественная церемония для «звездных» мам. Один из глянцевых журналов вручал именитым родительницам премии в различных номинациях. «Мамой года», несмотря на более чем скромный родительский стаж, стала экс-участница группы «Фабрика» Саша Савельева.

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В номинациях премии были заявлены многие другие знаменитые женщины. Так, «самой обаятельной мамой года» стала певица Согдиана, а самой энергичной — Катя Лель.

Получившая титул «Мама года» Саша Савельева впервые окунулась в родительство совсем недавно — сына Леона девушка родила всего три месяца назад. Поэтому присвоение такой награды стало неожиданностью и для самой артистки, о чем она сообщила в благодарственной речи. Также Саша пообещала, что будет достойной мамой для своего ребенка, передает Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фигура Саши Савельевой после родов восхитила ее фанатов.

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