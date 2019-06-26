Видео: Порошенко закидали дымовыми шашками на встрече с избирателями

Бывшего президента Украины — Петра Порошенко закидали дымовыми шашками.

Все произошло во время его выступления перед населением во Львове. Всю площадь моментально окутало дымом.

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Экс-пресс-секретарь бывшего президента тут же написал в Facebook, что отреагировали так на речи Порошенко не простые люди, которые не хотят его слушать, а нанятые провокаторы. А еще, что где-то рядом «слышали русскую речь».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине завели пятое уголовное дело на Петра Порошенко.