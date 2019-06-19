На Украине завели пятое уголовное дело на Петра Порошенко

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Производство было начато в связи с фальсификацией документов о формировании в 2016 году коалиции в парламенте и «незаконным назначением» членов украинского правительства.

Фото: www.globallookpress.com

Госбюро расследований Украины открыло очередное — уже пятое по счету — уголовное дело против Петра Порошенко. На этот раз экс-президента подозревают в незаконном назначении правительства и фальсификации документов о формировании депутатских фракций.

Речь идет о коалиции «Европейская Украина», которая в 2016 году уже не существовала, а значит формировать Кабмин и назначать премьера по закону было нельзя. Но Порошенко в официальных документах внес заведомо ложные сведения. А это подходит под статьи о захвате власти и насильственном свержении конституционного строя.

Вместе с Порошенко в деле фигурирует спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Но пока никого из них следователи даже не вызвали на допрос.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Саакашвили назвал стоимость партийного места в Раде.

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