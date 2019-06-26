Репортаж: Чем опасны гонщики на аквабайках и почему на них не могут найти управу

Ни штрафы, ни рейды инспекторов ГИМС, не останавливает нарушителей на воде. В Петербурге гонщики на аквабайках устраивают опасные развлечения в городских каналах, рискуя не только собственной жизнью.

В жаркие дни ловить их можно сотнями. Почти все — без прав. С прошлого года штраф за такое нарушение вырос со 100 рублей до полутора тысяч.

Сдавшие в аренду байк не несут никакой ответственности. Люди без прав, на незарегистрированном байке, если что-то случится, отвечать некому. В прошлом сезоне девушка не справилась с управлением и разбилась об опору моста. Уже утром от пункта проката осталась только вывеска.

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