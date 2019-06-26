«Жарковато»: Чехова похвасталась «аппетитными» формами в бикини

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова раззадорила фанатов, опубликовав фотографию в бикини, сделанную на пляже в Дубае. Купальник подчеркнул безупречные формы светской львицы, которые привлекли внимание поклонников. Женщины без стеснения признались, что завидует такой потрясающей фигуре, а мужчины не стали сдерживать восхищения.

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Буквально за несколько минут публикация Чехова набрала несколько тысяч лайков. Пользователи не смогли устоять перед такой «жаркой» фотосессией и не удержались от комплиментов. Подписчики признались, что снимки светской львицы сводят их с ума.

«Жарковато».

«Ой-ой-ой. Только что в Дубае стало еще жарче».

«Ваши формы — огонь!»

«До чего же аппетитная!»

«Идеальная женщина», — написали фолловеры.

Instagram @achekhova

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анфиса Чехова похвасталась фото из СПА-салона.