«Божественно отмассировали»: Анфиса Чехова похвасталась фото из СПА-салона

Телеведущая Анфиса Чехова похвасталась перед подписчиками в Instagram фотографиями с отдыха в Арабских Эмиратах. Она выложила снимки из спа, на которых позирует в практически обнаженном виде.

«Ну что, обсудим мои следы от купальника? Или то, как божественно меня отмассировали сегодня в СПА?» — подписала публикацию Чехова.

Instagram @achekhova