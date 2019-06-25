«Божественно отмассировали»: Анфиса Чехова похвасталась фото из СПА-салона

, 20:55 Фото 152

Телеведущая отдыхает в Арабских Эмиратах.

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Фото, видео : Instagram @achekhova

Телеведущая Анфиса Чехова похвасталась перед подписчиками в Instagram фотографиями с отдыха в Арабских Эмиратах. Она выложила снимки из спа, на которых позирует в практически обнаженном виде.

«Ну что, обсудим мои следы от купальника? Или то, как божественно меня отмассировали сегодня в СПА?» — подписала публикацию Чехова.

Instagram @achekhova

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Пользователи, в свою очередь, начали осыпать телеведущую комплиментами.

«Завораживает фото», — прокомментировал один из них.

«Какая у вас красивая, женственная фигура», — добавил другой.

«Следы от купальника совершенно ничего не портят! Наоборот, так очень естественно и хорошо!» — отметил юзер.

«А почему бы вам не повернуться к нам передней стороной?» — «озадачился» еще один подписчик.

Также пользователи отметили, что за последнее время Анфисе Чеховой удалось очень сильно похудеть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как телеведущая сбросила 25 килограммов.

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