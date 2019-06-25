«Божественно отмассировали»: Анфиса Чехова похвасталась фото из СПА-салона

Телеведущая Анфиса Чехова похвасталась перед подписчиками в Instagram фотографиями с отдыха в Арабских Эмиратах. Она выложила снимки из спа, на которых позирует в практически обнаженном виде.
«Ну что, обсудим мои следы от купальника? Или то, как божественно меня отмассировали сегодня в СПА?» — подписала публикацию Чехова.
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Пользователи, в свою очередь, начали осыпать телеведущую комплиментами.
«Завораживает фото», — прокомментировал один из них.
«Какая у вас красивая, женственная фигура», — добавил другой.
«Следы от купальника совершенно ничего не портят! Наоборот, так очень естественно и хорошо!» — отметил юзер.
«А почему бы вам не повернуться к нам передней стороной?» — «озадачился» еще один подписчик.
Также пользователи отметили, что за последнее время Анфисе Чеховой удалось очень сильно похудеть.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как телеведущая сбросила 25 килограммов.