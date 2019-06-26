Двухлетний малыш два дня пробыл в квартире с телом умершего отца

Двухлетний ребенок два дня находился рядом с телом умершего отца в городе Назарово Красноярского края. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на местный главк МВД.

Как отмечает издание, первыми тревогу забили соседи. Они услышали плач малыша и вызвали полицию. На вызов приехала инспектор по делам несовершеннолетних. Однако попасть в квартиру детскому омбудсмену сразу не удалось — пришлось вызвать спасателей и наряд.

Когда вскрыли дверь, в квартире обнаружили двухгодовалого мальчика и его скончавшегося отца. Предположительно, рядом с умершим родственником ребенок находился в течение двух дней. Малыша передали в медицинское учреждение, где у него не выявили никаких психических отклонений. Сейчас ведутся поиски матери мальчика.

По данному факту проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мертвого младенца обнаружили на набережной в Москве.