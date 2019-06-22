Мертвую новорожденную девочку обнаружили на берегу Лихоборской набережной в Головинском районе Москвы. В распоряжении 5-tv.ru оказались фотографии шокирующей находки.

Пятый канал

По предварительным данным, смерть ребенка наступила за полчаса до того, как ее обнаружили прохожие. Судя по некоторым деталям, младенца родили непосредственно на берегу реки Лихоборки. Очевидцы сообщают, что незадолго до обнаружения мертвого ребенка на берегу видели трех мужчин, которые поспешили удалиться, как только были замечены. Имеют ли они отношение к шокирующему случаю — предстоит выяснить.

Сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, все детали и обстоятельства ужасного инцидента выясняются.

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