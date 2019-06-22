Мертвого младенца обнаружили на набережной в Москве — шокирующее фото

, 18:09 Внимание: шокирующие кадры! 109

Тело ребенка пришлось доставать из реки — по всей видимости, рождение происходило прямо на берегу.

Фото: Известия/ Зураб Джавахадзе, Пятый канал

Мертвую новорожденную девочку обнаружили на берегу Лихоборской набережной в Головинском районе Москвы. В распоряжении 5-tv.ru оказались фотографии шокирующей находки.

Пятый канал

По предварительным данным, смерть ребенка наступила за полчаса до того, как ее обнаружили прохожие. Судя по некоторым деталям, младенца родили непосредственно на берегу реки Лихоборки. Очевидцы сообщают, что незадолго до обнаружения мертвого ребенка на берегу видели трех мужчин, которые поспешили удалиться, как только были замечены. Имеют ли они отношение к шокирующему случаю — предстоит выяснить.

Сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, все детали и обстоятельства ужасного инцидента выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности о ситуации с покусанными и избитыми детьми в Петербурге.

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