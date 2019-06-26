В ЛНР заявили об отступлении украинских военных с позиций в Донбассе

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Власти самопровозглашенной ЛНР сообщили, что бригада ВСУ оставила передовую в районе населенного пункта Сокольники.

Фото, видео : ТАСС/Красильников Станислав

В Луганской народной республике сообщили о бригаде ВСУ, которая оставила позиций на линии соприкосновения, пишет RT.

Пресс-секретарь народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко заявил, что отступление украинских военных произошло в районе села Сокольники.

«Это происходит, в первую очередь, из-за некомплекта личного состава на переднем крае, отсутствия элементарного обеспечения, а также неудовлетворительных бытовых условий», — отметил Филипоненко.

Офицер добавил, что за прошедшие сутки ВСУ дважды нарушали режим прекращения огня с использованием запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Кроме того, украинские военные разместили бронетехнику и противотанковые пушки вблизи жилых домов в населенном пункте Новотошковский и продолжает наращивать силы и средства вдоль линии соприкосновения в Донбассе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пьяном командире ВСУ, который расстрелял своих солдат в Донбассе.

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